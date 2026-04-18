«Рубин» и «Акрон» играют вничью после первого тайма матча 25-го тура РПЛ

«Рубин» дома играет вничью с «Акроном» в 25-м туре чемпионата России — 0:0.

Гол форварда хозяев Назми Грипши на 23-й минуте был отменен из-за офсайда. Главный арбитр Евгений Кукуляк принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.