«Рубин» — «Акрон»: гол казанцев отменен после вмешательства ВАР

«Рубин» вышел вперед в домашнем матче с «Акроном» в 25-м туре РПЛ.

На 23-й минуте гол забил Назми Грипши.

Позже главный арбитр Евгений Кукуляк после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора отменил взятие ворот. По его мнению, форвард «Рубина» Мирлинд Даку был в офсайде и влиял на эпизод.