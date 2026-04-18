Экспосито: «Сегодня у Мойзеса было больше игровых минут. Будем наблюдать, продолжит ли он в этой динамике»

Ассистент главного тренера ЦСКА Манель Экспосито ответил на вопрос об игровом времени защитника Мойзеса и оценил выступление форварда Лусиано Гонду в Самаре.

18 апреля армейцы на выезде сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ. Экспосито руководил московской командой вместо главного тренера Фабио Челестини, у которого была дисквалификация из-за перебора желтых карточек.

— Сегодня Мойзес провел на поле около часа. Можно ли сказать, что он возвращается в стартовый состав?

— Говорили перед матчем, что мы всегда выбираем тех игроков, благодаря которым команда может победить. Это касается стартового состава и запаса. Сегодня у Мойзеса действительно было больше игровых минут. Мы будем наблюдать за ним дальше, будет ли он продолжать двигаться в этой динамике к следующим матчам. Но я не могу представить, что будет в следующей игре.

— До сегодняшнего дня Лусиано Гонду забил двух матчах в Самаре — «Крыльям» в Кубке России и «Акрону» в чемпионате. Как вы оцениваете его игру?

— Сегодня серия Гонду в Самаре прервалась. У него не было явных голевых моментов для того, чтобы забить. Может быть, были моменты, где Лусиано мог попридержать мяч, скинуть его партнеру под удар. Но сегодня он не сумел забить, — отметил Экспосито.

В сезоне-2025/26 31-летний Мойзес провел 29 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. На счету 24-летнего Лусиано 6 голов и 2 результативные передачи в 31 игре.

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