«Рубин» — «Ахмат»: за что удален казанский футболист?
18:40
На 68-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (1:1) арбитр Владимир Москалев наказал вторым предупреждением казанского полузащитника Дарко Йевтича и удалил его с поля.
Судья решил, что хавбек ударил Артема Тимофеева левой рукой в лицо. Между тем на повторах видно, что контакт совсем незначительный, и такое наказание выглядит чрезмерно строгим. На мой взгляд, рефери ошибся, применив такую дисциплинарную санкцию. (Александр Бобров)
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