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«Рубин» — «Ахмат»: за что удален казанский футболист?

18:40
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На 68-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (1:1) арбитр Владимир Москалев наказал вторым предупреждением казанского полузащитника Дарко Йевтича и удалил его с поля.

Судья решил, что хавбек ударил Артема Тимофеева левой рукой в лицо. Между тем на повторах видно, что контакт совсем незначительный, и такое наказание выглядит чрезмерно строгим. На мой взгляд, рефери ошибся, применив такую дисциплинарную санкцию. (Александр Бобров)

Рубин — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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