На 68-й минуте матча 10-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Ахмат» (1:1) арбитр Владимир Москалев наказал вторым предупреждением казанского полузащитника Дарко Йевтича и удалил его с поля.

Судья решил, что хавбек ударил Артема Тимофеева левой рукой в лицо. Между тем на повторах видно, что контакт совсем незначительный, и такое наказание выглядит чрезмерно строгим. На мой взгляд, рефери ошибся, применив такую дисциплинарную санкцию. (Александр Бобров)