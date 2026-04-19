Нагайцев: «Балтика» обязана доигрывать до конца, чтобы соревноваться с миллионерами, которым судьи помогают»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после матча с «Краснодаром» в 25-м туре РПЛ заявил, что футболисты команды обязаны доигрывать эпизоды до конца.

19 апреля калининградцы на своем поле сыграли вничью с «быками» со счетом 2:2. Гости сравняли счет на 90+2-й минуте.

«В каждом эпизоде в атаке, в обороне обязательно доигрывать до конца. Это аксиома, одно из правил, которые висят у нас в раздевалке. Только так мы можем соревноваться с этими миллионерами, которым судьи помогают», — цитирует Нагайцева matchtv.ru.

«Балтика» набрала 45 очков и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда 23 апреля на выезде встретится с «Ахматом».

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