Нагайцев — о матче с «Краснодаром»: «Это была равная игра. «Балтика» хорошо разобрала соперника»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев считает, что команда провела равную игру против «Краснодара» в 25-м туре чемпионата России.

В воскресенье, 19 апреля, калининградская команда на своем поле сыграла вничью с «быками» (2:2).

«Ну, конечно, тяжело, когда в концовке пропускаешь гол, там ничья и так далее. Но здесь надо глобальнее смотреть, как бы были шансы у нас, были шансы у «Краснодара». Я думаю, что это такая равная игра была по моментам, то есть мы могли и в первом тайме забивать, и во втором тайме могли забивать после стандартов, после быстрых атак. Значит, мы разобрали хорошо игру «Краснодара», и наши ребята выполнили, в принципе, то, что мы просили от них в обороне. В атаке сыграть где-то, может быть, ресурса не хватило, игроков не хватило в плане замен. А так и статистику не испортили нашему тренерскому штабу. Мы здесь еще ни разу не проиграли. Начали с «Ахматом» 5:0, потом с «Ахматом» и «Торпедо» играли вничью, сейчас вот с «Балтикой». Так что наш тренерский штаб уверенно чувствует себя на этом стадионе», — сказал Нагайцев.

«Балтика» с 45 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре калининградцы 23 апреля в гостях сыграют с «Ахматом».

(Мария Захарян)

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