«Бавария» победила «Штутгарт» и в 35-й раз стала чемпионом Германии
«Бавария» на своем поле одержала победу над «Штутгартом» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 4:2.
Голы хозяев забили Рафаэл Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Гарри Кейн. У гостей отличились Крис Фухрих и Чема Андрес.
По итогам этого матча «Бавария» досрочно оформила чемпионство в сезоне-2025/26. За четыре тура до окончания турнира мюнхенская команда возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй «Боруссии» (64 очка).
«Бавария» выиграла чемпионат Германии в 35-й раз в истории. Красные являются рекордсменами по количеству титулов.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|25
|4
|1
|109-29
|79
|
2
|Боруссия Д
|30
|19
|7
|4
|61-31
|64
|
3
|РБ Лейпциг
|30
|18
|5
|7
|59-37
|59
|
4
|Штутгарт
|30
|17
|5
|8
|62-42
|56
|
5
|Хоффенхайм
|30
|16
|6
|8
|59-44
|54
|
6
|Байер
|30
|15
|7
|8
|60-41
|52
|
7
|Фрайбург
|30
|12
|7
|11
|44-48
|43
|
8
|Айнтрахт Ф
|30
|11
|9
|10
|55-57
|42
|
9
|Аугсбург
|30
|10
|6
|14
|38-54
|36
|
10
|Майнц
|29
|8
|9
|12
|35-44
|33
|
11
|Унион Б
|30
|8
|8
|14
|34-52
|32
|
12
|Кельн
|30
|7
|10
|13
|44-51
|31
|
13
|Вердер
|30
|8
|7
|15
|35-53
|31
|
14
|Гамбург
|30
|7
|10
|13
|33-48
|31
|
15
|Боруссия М
|29
|7
|9
|13
|35-49
|30
|
16
|Ст-Паули
|30
|6
|8
|16
|26-51
|26
|
17
|Вольфсбург
|30
|6
|6
|18
|41-66
|24
|
18
|Хайденхайм
|30
|4
|7
|19
|33-66
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.04
|21:30
|Ст-Паули – Кельн
|1 : 1
|18.04
|16:30
|Байер – Аугсбург
|1 : 2
|18.04
|16:30
|Хоффенхайм – Боруссия Д
|2 : 1
|18.04
|16:30
|Унион Б – Вольфсбург
|1 : 2
|18.04
|16:30
|Вердер – Гамбург
|3 : 1
|18.04
|19:30
|Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|1 : 3
|19.04
|16:30
|Фрайбург – Хайденхайм
|2 : 1
|19.04
|18:30
|Бавария – Штутгарт
|4 : 2
|19.04
|20:30
|Боруссия М – Майнц
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|32
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|18
|
|
Луис Диас
Бавария
|15
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|18
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|11
|
|
Луис Диас
Бавария
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|24
|2
|4
|
|
Пауль Небель
Майнц
|25
|2
|2
|
|
Доминик Кор
Майнц
|24
|1
|7
