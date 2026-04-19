Сегодня, 20:25

«Бавария» победила «Штутгарт» и в 35-й раз стала чемпионом Германии

Алина Савинова
19 апреля. «Бавария» обыграла «Штутгарт» (4:2) в матче Бундеслиги.
Фото Global Look Press

«Бавария» на своем поле одержала победу над «Штутгартом» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 4:2.

Голы хозяев забили Рафаэл Геррейру, Николас Джексон, Альфонсо Дэвис и Гарри Кейн. У гостей отличились Крис Фухрих и Чема Андрес.

По итогам этого матча «Бавария» досрочно оформила чемпионство в сезоне-2025/26. За четыре тура до окончания турнира мюнхенская команда возглавляет Бундеслигу с 79 очками и теперь недосягаема для идущей второй «Боруссии» (64 очка).

«Бавария» выиграла чемпионат Германии в 35-й раз в истории. Красные являются рекордсменами по количеству титулов.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 30-й тур.
19 апреля, 18:30. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
4:2
Штутгарт

«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Акрон» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Сочи»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Пари НН»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 25 4 1 109-29 79
2
 Боруссия Д 30 19 7 4 61-31 64
3
 РБ Лейпциг 30 18 5 7 59-37 59
4
 Штутгарт 30 17 5 8 62-42 56
5
 Хоффенхайм 30 16 6 8 59-44 54
6
 Байер 30 15 7 8 60-41 52
7
 Фрайбург 30 12 7 11 44-48 43
8
 Айнтрахт Ф 30 11 9 10 55-57 42
9
 Аугсбург 30 10 6 14 38-54 36
10
 Майнц 29 8 9 12 35-44 33
11
 Унион Б 30 8 8 14 34-52 32
12
 Кельн 30 7 10 13 44-51 31
13
 Вердер 30 8 7 15 35-53 31
14
 Гамбург 30 7 10 13 33-48 31
15
 Боруссия М 29 7 9 13 35-49 30
16
 Ст-Паули 30 6 8 16 26-51 26
17
 Вольфсбург 30 6 6 18 41-66 24
18
 Хайденхайм 30 4 7 19 33-66 19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.04 21:30 Ст-Паули – Кельн 1 : 1
18.04 16:30 Байер – Аугсбург 1 : 2
18.04 16:30 Хоффенхайм – Боруссия Д 2 : 1
18.04 16:30 Унион Б – Вольфсбург 1 : 2
18.04 16:30 Вердер – Гамбург 3 : 1
18.04 19:30 Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг 1 : 3
19.04 16:30 Фрайбург – Хайденхайм 2 : 1
19.04 18:30 Бавария – Штутгарт 4 : 2
19.04 20:30 Боруссия М – Майнц - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн
 32
Дениз Ундав
 18
Луис Диас
 15
П
Майкл Олисе
 18
Юлиан Рюэрсон
 11
Луис Диас
 11
И К Ж
Йохан Манзамби
 24 2 4
Пауль Небель
 25 2 2
Доминик Кор
 24 1 7
Вся статистика

