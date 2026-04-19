Мусаев после ничьей с «Балтикой»: «Сегодня «Краснодар» битву не выиграл, но еще есть пять туров»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, что у команды не получилось в матче 25-го тура РПЛ с «Балтикой».

Игра прошла 19 апреля в Краснодаре и завершилась ничьей со счетом 2:2. «Быки» ушли от поражения благодаря голу на 90+2-й минуте.

«К сожалению, две ошибки нам очень дорого стоили. В первом тайме Боселли не должен был вставать, когда у Петрова есть карточка, это стопроцентное удаление. И второй момент — это второй пропущенный мяч. Но такие эпизоды бывают, и каждый, каждый хочет выиграть. Война еще эта не закончена. Битву мы сегодня не выиграли, но еще есть пять туров, и будем делать все, что в наших силах, чтобы добиться максимального результата.

Очень довольны содержанием, довольны физической составляющей. Очень динамичный матч был с «Балтикой». Многие команды играют с ними очень серо. У нас получился яркий матч», — сказал Мусаев.

«Краснодар» с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на первое вышел «Зенит» с 55 очками.

(Мария Захарян)

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