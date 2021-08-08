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«Рубин» — «Ахмат»: ассистент Слуцкого Кузьмин получил желтую карточку

21:26
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Ассистент главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин получил желтую карточку во втором тайме матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

Он высказывал активное недовольство в адрес главного арбитра матча Павла Кукуяна, который не показал желтую карточку защитнику грозненцев Марату Быстрову за фол на вингере Хвиче Кварацхелии. Это предупреждение могло стать для Быстрова вторым в матче.

За несколько минут до этого Кукуян только после подсказки ВАР показал красную карточку голкиперу «Ахмата» Георгию Шелии за «фол последней надежды».

Рубин — Ахмат

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Иван Шитик все материалы автора

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