РПЛ выразила соболезнования в связи со смертью Луческу

РПЛ выразила соболезнования родным и близким бывшего тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

7 апреля стало известно, что румынский специалист скончался в возрасте 80 лет.

«Российская Премьер-Лига выражает искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении лиги в Telegram-канале.

На протяжении тренерской карьеры Луческу работал в «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», бухарестском и киевском «Динамо», донецком «Шахтере». В сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит», с которым занял третье место в чемпионате России.