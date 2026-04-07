«Зенит» выразил соболезнования родным и близким скончавшегося Луческу

«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

Специалист умер 7 апреля в возрасте 80 лет. Ранее он перенес сердечный приступ в больнице.

«Мирча Луческу — один из самых титулованных европейских тренеров. 13 раз команды, которыми он руководил, становились чемпионами своих стран, а всего в активе его подопечных — 35 трофеев. Футбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким выдающегося тренера», — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Вместе с питерской командой он занял третье место в чемпионате России и выиграл Суперкубок страны.

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. За несколько дней до этого специалист потерял сознание на тренировке команды и был госпитализирован.