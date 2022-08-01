РПЛ: выбери лучшего игрока третьего тура чемпионата

Завершился третий тур Российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя лучше всех? Выбирать тебе!

1. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Доминировал в воротах и сделал 8 сейвов, не позволив «Уралу» забить больше одного.

2. Федор Смолов («Динамо»)

Сделал второй дубль подряд и почти привел «Динамо» к победе в Воронеже.

3. Иван Сергеев («Зенит»)

Идеально вышел на замену в концовке матча с «Локомотивом» и оформил дубль за 12 минут.

4. Кристиан Нобоа («Сочи»)

Благодаря дублю эквадорца «Сочи» одержал важную победу в матче с «Ахматом».

5. Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»)

Дважды забил в ворота ЦСКА после выхода на замену и помог оформить еще один крутой камбэк в третьем туре РПЛ.

6. Квинси Промес («Спартак»)

Рекордные для Квинси в РПЛ 2+2 в матче с «Оренбургом» стали ключом ко второй подряд разгромной победе «Спартака».

7. Давид Караев («Торпедо»)

Фантастический гол Караева в стиле Ибрагимовича — главное украшение матча с «Крыльями».

8. Даниил Уткин («Ростов»)

В очередной раз прекрасно исполнил штрафной, сделав голевую передачу на Комличенко, чем обеспечил победу «Ростова» над «Химками».