Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:00

РПЛ: выбери лучшего игрока третьего тура чемпионата

Читать «СЭ» в
«Спартак» — «Оренбург» — 4:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Завершился третий тур Российской премьер-лиги — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя лучше всех? Выбирать тебе!

1. Матвей Сафонов («Краснодар»)

Доминировал в воротах и сделал 8 сейвов, не позволив «Уралу» забить больше одного.

2. Федор Смолов («Динамо»)

Сделал второй дубль подряд и почти привел «Динамо» к победе в Воронеже.

3. Иван Сергеев («Зенит»)

Идеально вышел на замену в концовке матча с «Локомотивом» и оформил дубль за 12 минут.

4. Кристиан Нобоа («Сочи»)

Благодаря дублю эквадорца «Сочи» одержал важную победу в матче с «Ахматом».

5. Тимур Сулейманов («Нижний Новгород»)

Дважды забил в ворота ЦСКА после выхода на замену и помог оформить еще один крутой камбэк в третьем туре РПЛ.

6. Квинси Промес («Спартак»)

Рекордные для Квинси в РПЛ 2+2 в матче с «Оренбургом» стали ключом ко второй подряд разгромной победе «Спартака».

7. Давид Караев («Торпедо»)

Фантастический гол Караева в стиле Ибрагимовича — главное украшение матча с «Крыльями».

8. Даниил Уткин («Ростов»)

В очередной раз прекрасно исполнил штрафной, сделав голевую передачу на Комличенко, чем обеспечил победу «Ростова» над «Химками».

Футбол
РПЛ
4
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как окружность талии влияет на здоровье?
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: феерия в Воронеже, «Зенит» — «Локомотив» — 5:0 и другие матчи
Домашний эшафот «Зенита», две крупные победы «Спартака» подряд впервые за 11 лет. И голы, голы, голы!
Григорьянц рассказал о моментах, которые КДК РФС рассмотрит по итогам третьего тура РПЛ
Спиридонов о победе над «Оренбургом»: «Страшно за нашу оборону, но в целом матч был неплохим»
Юрий Газзаев не согласен с Семиным: «У «Локомотива» нет проблем с «физикой»
Как изменил игру «Спартака» Абаскаль? Мнение Юрия Газзаева
Оганесян: «Вышел на матч со «Спартаком» сверхмотивированным, очень хотелось забить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Факел» принял решение не обращаться в ЭСК до конца сезона РПЛ

Каманцев о Хачатурянце в «Спартаке»: «Это сложный клуб. Не то место, где люди получают удовольствие»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости