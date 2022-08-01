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Судейство

Сегодня, 13:00

«Факел» принял решение не обращаться в ЭСК до конца сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что принял решение не обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) до конца сезона РПЛ-2022/23.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — приводит слова Асхабадзе сайт клуба.

«Факел» после трех туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, набрав два очка. Команда сыграла вничью с «Динамо» (3:3) и «Краснодаром» (2:2) и уступила «Ахмату» (1:2).

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17.30 мск.

Источник: https://fakelfc.ru/news/view/8817-zayavlenie-kluba-o-sudejstve
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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