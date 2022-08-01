«Факел» принял решение не обращаться в ЭСК до конца сезона РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что принял решение не обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) до конца сезона РПЛ-2022/23.

«Как бы ни складывались матчи, какие бы решения ни принимали арбитры, мы не будем подавать жалоб ни при каких обстоятельствах. Во-первых, мы понимаем, что судьи — такие же люди, которые могут ошибаться, находясь под серьезным давлением. Во-вторых, мы хотим выразить доверие органам, отвечающим за работу судейского корпуса — верим, что проводится большая работа, которая и даст результат», — приводит слова Асхабадзе сайт клуба.

«Факел» после трех туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, набрав два очка. Команда сыграла вничью с «Динамо» (3:3) и «Краснодаром» (2:2) и уступила «Ахмату» (1:2).

В следующем туре «Факел» на выезде сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 6 августа, начало — в 17.30 мск.