Каманцев о Хачатурянце в «Спартаке»: «Это сложный клуб. Не то место, где люди получают удовольствие»

Каманцев отреагировал на информацию о том, что Хачатурянц может занять пост президента «Спартака»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента «Спартака».

«Это личный выбор Ашота Рафаиловича. Не знаю, насколько это правда или нет. Мы с ним такую тему никогда не обсуждали. Мне сложно сказать. «Спартак» — очень сложный клуб. Думаю, в плане работы это не место, где человек просто получает удовольствие. Поэтому у меня нет комментария в разрезе: хорошо это или плохо. Это вопрос лучше задать Ашоту Рафаиловичу», — сказал Каманцев «СЭ».

Леонид Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.