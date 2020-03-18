РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

РПЛ сыграла с «Локомотивом» в крестики-нолики. И проиграла первым же ходом

14:42

Официальные Twitter-аккаунты «Локомотива» и Российской премьер-лиги поддержали моду последних дней устраивать виртуальные поединки в сети в различные настольные игры. Лига откликнулась на предложение «Локо» сыграть в «крестики-нолики» на поле 3x3 и первым же ходом обеспечила себе поражение.

При игре в «крестики-нолики» существует только одна тактика, при которой «ноликам» можно не проиграть, а свести партию вничью.

Розыгрыш Тинькофф-чемпионата России был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир