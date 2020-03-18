РПЛ сыграла с «Локомотивом» в крестики-нолики. И проиграла первым же ходом

Официальные Twitter-аккаунты «Локомотива» и Российской премьер-лиги поддержали моду последних дней устраивать виртуальные поединки в сети в различные настольные игры. Лига откликнулась на предложение «Локо» сыграть в «крестики-нолики» на поле 3x3 и первым же ходом обеспечила себе поражение.

Ладно, но только один раз.



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?????? — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020

При игре в «крестики-нолики» существует только одна тактика, при которой «ноликам» можно не проиграть, а свести партию вничью.

Ой.



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????? — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020

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