РПЛ сыграла с «Локомотивом» в крестики-нолики. И проиграла первым же ходом
14:42
Официальные Twitter-аккаунты «Локомотива» и Российской премьер-лиги поддержали моду последних дней устраивать виртуальные поединки в сети в различные настольные игры. Лига откликнулась на предложение «Локо» сыграть в «крестики-нолики» на поле 3x3 и первым же ходом обеспечила себе поражение.
Ладно, но только один раз.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020
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При игре в «крестики-нолики» существует только одна тактика, при которой «ноликам» можно не проиграть, а свести партию вничью.
Ой.— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 18, 2020
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