РПЛ рассказала об акциях в честь 80-летия Победы на матчах 28-го тура

РПЛ представила программу празднования Дня Победы в 28-м туре чемпионата России, который пройдет с 10 по 12 мая.

Отмечается, что на всех матчах будет проведена акция «Бессмертный полк», в рамках которой игроки, судьи и дети, сопровождающие футболистов на поле, выйдут с портретами героев Великой Отечественной войны. Болельщики также смогут прийти на игры с портретами родственников — участников войны.

Кроме этого, всем матчам тура будут предшествовать минута молчания и специальный текст диктора, а на 80-й минуте каждой встречи на трибунах зажгутся фонарики и прозвучит песня «Катюша», которая является символом Победы.