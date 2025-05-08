Футбол
8 мая, 17:20

Представители ветеранского движения побывали на стадионе «Факела»

Алина Савинова
Игроки и тренер «Факела» с ветеранами.
Фото ФК «Факел»

«Факел» в преддверии Дня Победы пригласил представителей ветеранского движения на домашний стадион команды, сообщает пресс-служба клуба.

Почетными гостями стали узник концлагеря, подполковник танковых войск Василий Воронов, узник концлагеря Петр Панюков, региональный координатор всероссийского проекта «Синий платочек» Фаина Блинчевская и ребенок войны Александра Логвина.

Отмечается, что ветераны понаблюдали из ложи за тренировкой воронежской команды, а затем получили подарки от главного тренера «Факела» Игоря Шалимова и футболистов Ираклия Квеквескири, Сергея Брызгалова и Сергея Божина.

«Я испытал на себе все ужасы войны и послевоенного времени. Помню труд тыловиков, восстановление города после Победы. И, конечно, фронтовиков — великое поколение. Эти люди оказали на меня огромное влияние, и я всегда вспоминаю их самыми добрыми словами», — приводит пресс-служба «Факела» слова Василия Воронова.

9 мая в России будет отмечаться 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: https://t.me/pfcfakel/19622
