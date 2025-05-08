19-летний Кисляк признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк назван лучшим игроком армейцев в апреле. 19-летний футболист победил в голосовании среди болельщиков и экспертов.

В минувшем месяце Кисляк провел шесть матчей за московскую команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Всего в нынешнем сезоне на счету полузащитника 28 игр, в которых он забил 2 мяча и сделал голевую передачу.

После 27 туров РПЛ ЦСКА с 52 очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице.