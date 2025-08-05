Ташуев сообщил об интересе «Ромы» к Сперцяну

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Ромы».

«Он, во-первых, воспитанник, лидер команды и раздевалки, в том числе, основополагающий игрок. Сейчас взяли Аугусту, центрального хавбека еще одного. Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересует Сперцяном. Об этом даже он не знает. Вот сейчас если услышит... Эфир посмотрит и узнает. Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно. Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, серия А», — сказал Ташуев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее появилась информация об интересе к 25-летнему игроку сборной Армении со стороны «Саутгемптона», «Жироны» и «ПСЖ».

