5 августа, 00:50

Ташуев сообщил об интересе «Ромы» к Сперцяну

Евгений Козинов
Корреспондент
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал об интересе к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну со стороны «Ромы».

«Он, во-первых, воспитанник, лидер команды и раздевалки, в том числе, основополагающий игрок. Сейчас взяли Аугусту, центрального хавбека еще одного. Мне кажется, я знаю, так, между нами говоря, информацию инсайдерскую одну, она идет из первых рук по идее, что «Рома» интересует Сперцяном. Об этом даже он не знает. Вот сейчас если услышит... Эфир посмотрит и узнает. Эта информация до руководства дойдет, я знаю точно. Поэтому вот такая информация есть. А это хороший клуб в любом случае, серия А», — сказал Ташуев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее появилась информация об интересе к 25-летнему игроку сборной Армении со стороны «Саутгемптона», «Жироны» и «ПСЖ».

Эдуард Сперцян.Сперцяна зовут в Англию, Жедсон переходит в «Спартак», у Сафонова будет новый конкурент в «ПСЖ»

Сергей Ташуев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Рома
  • 4rfv5tgb

    Судя по всему даже Жирона не решилась брать Сперцяна

    05.08.2025

  • bishevcky

    Рома Ротенберг, уточнило армянское радио.

    05.08.2025

  • Павел Верещагин

    Порту, Спортинг, Лидс, теперь Рома... Кто дальше?))))

    05.08.2025

  • Ни кто кроме нас

    А Ташуев тут каким боком??? На трансферах подрабатывает???

    05.08.2025

  • Dexterous

    Ротенбергу понравился Сперцян. Но в стране нет такого явления. Так появилась эта статья.

    05.08.2025

  • КирпичИнвест

    Вы уже за^ебали чужие лодки раскачивать. Вчера начали с Локо, сегодня перекинулись на Краснодар. Кто следующий? Ташуев, кто ты вообще такой? Где ты, и где Краснодар? Не суй свой нос, куда собака х^й не сует.

    05.08.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    Это агент вообще. Мужчина

    05.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Гурцкая вообще то поёт песни!

    05.08.2025

  • Soliton Оренбург

    Ташуев - чоткий пацан. Кавказская школа. Всё на контроле.

    05.08.2025

  • TomCat

    ***«Рома» интересует Сперцяном.*** - До чего доводит ЕГЭ!

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    Ностраташкудамус))

    05.08.2025

  • Иванова Кира

    Сергей Абуезидович сейчас достраивает свой дом в Подмосковье, ему там ремонт делают известные футбольные агенты Джамшут и Равшан, так что инфо у него из первых рук. Джамшут сказал что он мамой клянётся, что Аббосбеку Файзуллаеву он плов делал и самому Акинфееву он понравился, так что до сих пор армейцы его едят, а Семака угостили у него язва открылась и теперь арбузами её лечит...:watermelon: Ещё про Сперцяна рассказали, что он не любит армянскую долму, а обожает сибирские пельмени и ему лично варил Равшан шурпу, и тот нахваливал и сказал, что армянский хаш хуже. Земляки Джамшута из Америки, пообещали новости про Месси узнать, и рассказать Абуезидовичу для СЭ))

    05.08.2025

  • НВ

    во как, Ташуев теперь вангует :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    05.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Гляжу, у нас в футболе Ташуев и Гурцкая знают больше всех, вместе взятых)))

    05.08.2025

  • Grey1936

    А какое отношение Сперцян имеет к России?

    05.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Подзадолбали уже со сперцяновским переходом...

    05.08.2025

  • Konstantin

    Им только "Петя" может интересоваться!

    05.08.2025

  • SuperDennis

    А какое отношение Ташуев имеет к Краснодару, Сперцяну, а тем более «Роме»? Бред какой-то.

    05.08.2025

    Ташуев: «Гегемония «Зенита» заканчивается»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

