«Зенит» не потерпел ни одного поражения в первом круге сезона РПЛ

«Зенит» победил «Краснодар» со счетом 1:0 в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Команда Сергея Семака закончила первый круг без поражений, одержав 12 побед и 3 раза сыграв вничью. Питерцы набрали 39 очков и опережают ближайшего преследователя — «Спартак» — на 7 очков.

В следующем туре команда из Санкт-Петербурга 5 ноября на своем поле сыграет против «Ахмата».