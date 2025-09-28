РПЛ, результаты 10-го тура: «Спартак» разгромил «Пари НН», ЦСКА обыграл «Балтику» и другие матчи

Матчи 10-го тура чемпионата России

В пятницу, 26 сентября, «Крылья Советов» проиграли московскому «Динамо» (2:3).

В субботу, 27 сентября, прошли четыре игры: «Ахмат» обыграл «Акрон» (3:0), «Локомотив» победил «Рубин» (1:0), «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), «Зенит» разгромил «Оренбург» (5:2).

28 сентября ЦСКА победил «Балтику» (1:0), «Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Сочи» (0:0), «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0).

26 сентября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)

27 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 16:30. РЖД Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

27 сентября 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

28 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

28 сентября 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

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