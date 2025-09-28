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28 сентября 2025, 21:25

РПЛ, результаты 10-го тура: «Спартак» разгромил «Пари НН», ЦСКА обыграл «Балтику» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи 10-го тура чемпионата России

В пятницу, 26 сентября, «Крылья Советов» проиграли московскому «Динамо» (2:3).

В субботу, 27 сентября, прошли четыре игры: «Ахмат» обыграл «Акрон» (3:0), «Локомотив» победил «Рубин» (1:0), «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром» (0:0), «Зенит» разгромил «Оренбург» (5:2).

28 сентября ЦСКА победил «Балтику» (1:0), «Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Сочи» (0:0), «Спартак» разгромил «Пари НН» (3:0).

26 сентября, пятница

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
26 сентября 2025, 18:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Динамо

27 сентября, суббота

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 14:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:0
Акрон
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:0
Рубин
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
0:0
Краснодар
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
27 сентября 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
5:2
Оренбург

28 сентября, воскресенье

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября 2025, 14:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:0
Балтика
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября 2025, 17:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
0:0
Сочи
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября 2025, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2025/26

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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