28 сентября, 21:25

«Спартак» разгромил «Пари НН», Жедсон оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ — 3:0.

Дубль у красно-белых оформил Жедсон Фернандеш. Португалец отличился на 36-й и 64-й минутах. Еще один мяч на 10-й минуте забил Манфред Угальде.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
28 сентября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
3:0
Пари Нижний Новгород

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Спартак (Москва)
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Valekka

    Тупизм Заздравина с "разгромами" принимает патологическую форму. Интересно,он собаку от кошки отличает?!

    29.09.2025

  • rake

    умяров думаю выйдет на матч с конями

    29.09.2025

  • NGE

    Матрасников благодари!

    28.09.2025

  • Вадим Антропов

    25й годик доминируете, а про Тосно, Тамбовы, АЕКи, Санкт-Галлены забываете = = Память, как у рыбок, красно-белые доминаторы! Гы-гы )):laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes:

    28.09.2025

  • Ненасытный_Гардемарин

    Сегодня в игре Спартака сразу почувствовалось отсутствие Гарсии и Умярова. Почувствовалось наличием голов наконец-то с игры, настроения, и положительного результата. Потому что результат всегда будет лучше, когда запасные сидят в запасе, а основные играют на поле. Хуже, когда наоборот. Надеюсь и дальше будет всё по человечески как сегодня, а не наоборот как раньше, потому что это наоборот уже окончательно достало, особенно в отношении Гарсии, полного нуля. И абсолютно не понимаю почему не любят Зобнина, да он просто космос, по сравнению с Умяровым.

    28.09.2025

  • zoolord

    Главное вы..... коней!!!

    28.09.2025

  • Игорь Сергеев

    Это первый матч красно-белых, который они сыграли с удовольствием и соответственно легко. Всё получалось. Очень надеюсь, что последующие игры будут проходить в таком же ключе. Всех наших с красивой Победой.

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Неужели пять штук для ЦСКА оставили? Разве можно с такой игрой рассчитывать на удачу? Вот ЦСКА сегодня отрепетировали на совесть. Наверное и про запас для Спартака оставили. Мы конечно стиснем зубы и будем биться, но в организации игры заметно уступаем армейцам. А вот отсутствие на поле Станковича нам поможет.

    28.09.2025

  • Vadim

    Вряд ли ):( = допотопный бот какой-то = = То он болеет, то не болеет. То юрист-землянин, то марксист-марсиянин:innocent: ((

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это инопланетный гость шаманит.

    28.09.2025

  • Vadim

    Зенит и Спартак уже 6 туров идут нога в ногу (ровненько) 1 Зенит 4-2-0, 14, 15-4 2 Спартак 4-2-0, 14, 13-6 3 ЦСКА 4-1-1, 13 очков 4 Ахмат 3-3-0, 12 5 Краснодар 3-2-1, 11 6 Динамо 3-1-2, 10 7 Балтика 2-3-1, 9 8 Рубин 2-2-2, 8 9 Локо 1-5-0, 8 10 Ростов 1-4-1, 7 11 Нижний 2-0-4, 6 12 Оренбург 1-2-3, 5 13 Махачкала 1-2-3, 5 14 Крылья 1-1-4, 4 ________ 15 Акрон 0-1-5, 1 16 Сочи 0-1-5, 1 Следующий тур прояснит многое...

    28.09.2025

  • spartsmen

    Основное из этого матча: толкать рукой в спину можно, ежели усилие толчка не превышает сто килоньютонов по виртуальному карманному динамометру судьи.

    28.09.2025

  • Иван

    точно

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    Скорее, победа на отсутствии класса Пари. Состав безусловно способен на большее, но не показывает стройную организованную игру, которая есть у всех лидеров выше Спартака (и Балтику к ним добавим). Мы даже ауты выбрасываем в борьбу и часто теряем мяч при этом, так же и пасы головой в никуда. Катаем мяч взад-вперед с редкой организацией атак, совсем не бросаем в прорыв форвардов по центру, хотя они предлагают себя, нет тренированных розыгрышей стандартного положения, защита ненадежная и т.п. Зато держим и контролируем мяч бОльшую часть времени бессодержательно. С такой игрой рассчитывать не на что.

    28.09.2025

  • welkom1111

    И каждый защ должен минимум 2-3 раза мяч толкнуть перед передачей...

    28.09.2025

  • Робин из Локсли

    Пусть скажут нам спасибо. Там где нас нет возникает бездуховность и гомосексуализм.

    28.09.2025

  • Tony Lee

    Ты тоже от обезьяны произошёл. Причем, судя по всему, совсем недавно.

    28.09.2025

  • Пан Юзеф

    Фу.

    28.09.2025

  • непонял

    а надо было убиться, чтобы сколько забить, чтобы ты в зачет поставил? 10? 15?

    28.09.2025

  • Пан Юзеф

    Уничтожим.

    28.09.2025

  • Робин из Локсли

    С таким Спартаком мы покорим Европу.

    28.09.2025

  • TokTram_

    Европа сядет на лицо?!

    28.09.2025

  • Константин Мишин

    абсолютно точно! обыграли стоячих "инвалидов"... не стоит задирать нос... дерби покажет уровень красно-белых...

    28.09.2025

  • Abellardo

    Спартак сегодня молодцы. Нижний, просто, ниже всякой критики, особенно в обороне. У меня только один вопрос: Куда вы дели Самошникова?!

    28.09.2025

  • Амбапаркамель Дутумубанаст

    Не прошло и десяти туров, как разница мячей у Спартака стала положительной :))

    28.09.2025

  • Пан Юзеф

    Такому "Спартаку" Европа будет к лицу (с).

    28.09.2025

  • mikenaumov120

    С 3 очками, счетом с аутсайдером доволен, а игрой нет, игра с конями покажет....

    28.09.2025

  • alex111

    Победу над Нижним даже в зачёт нам не поставить. Соперник был настолько слаб и дезорганизован , что не смог нанести мало мальски прицельный удар по воротам , в котором у нас вкопан столб , и мяч мог пролететь мимо этого бревна в ворота .Весь матч катали вату , играли потому ,что надо играть , так, игра - тренировка перед ЦСКА ,поэтому обсуждать и анализироать здесь никакого смысла не вижу, но 3 очка заработали и это плюс .

    28.09.2025

  • Spartak-Online

    Дмитриев в роли левого защитника , это как бы посыл к Кахи. Просили его купить валенки , а он купил кеды.То есть надо было левого защ,а он привез Ву.

    28.09.2025

  • Балу

    С Зенитом доминировали.

    28.09.2025

  • Adiоs Amigos R

    Кто-нибудь, держите Игоря Яклича!

    28.09.2025

  • инок

    Всех Спартачей с заслуженной победой на классе и без нервов.)

    28.09.2025

  • Бен Ричардс

    Всех с победой! Раскрыт секрет непробиваемости Максименко - чтобы ему не пропустить, надо ни разу не дать прицельно попасть в створ его ворот мимо него. Прекрасный вечер, отличное настроение. "Спартак" победил, "Барса" победила 2-1 с 0-1 и наконец-то вышла на первое место.

    28.09.2025

  • the gathering !

    Шпилевский чем то на Навального похож внешностью

    28.09.2025

  • Lars Berger

    Красно-белые - молодцы.

    28.09.2025

  • Робин из Локсли

    Легко. Уверенно. На классе.

    28.09.2025

  • Сергей Макурин

    хаотичная? окстись. не напрягались сильно, это другое дело.

    28.09.2025

  • the gathering !

    Угальде настроил свою пушку. В прошлом году тоже разыгрался к середине осени. Жедсон сверкнул результатом. В прошлых играх его не было видно. Дмитриев лучше Рябчука на этом месте, это дополнительная опция для победы в дальнейших играх Зобнин даже с Пари НН не тянет.

    28.09.2025

  • LemieuxMario

    опять только обезьяны забивали)))

    28.09.2025

  • инок

    Спартак и всех красно-белых с хорошей победой!

    28.09.2025

  • nampoo

    КБ-с победой! (Где-то ожидаемой, несомненно).

    28.09.2025

  • всех красно-белых с победой! но мерилом сегодняшнего состояния команды станет... следующий тур,игра с армейскими.... мне вот лично даже убедительная победа над совершенно мертвым ПАРИ радости почему-то не прибавляет. приятно,конечно,но не более того...

    28.09.2025

  • Сергей Макурин

    Не напрягаясь, просто на классе. Всех К. Б. с победой! Развели Барко и Жедсона и вот результат. Все молодцы. Максименко даже не дали поиграть.

    28.09.2025

  • Mikhail

    Дисквалификация Станковича пошла на пользу. Спартак крупно победил. Вот так.

    28.09.2025

  • Lars Berger

    Всех - с победой. Хотя могли ещё штук пять забить... Ну, да ладно... Впереди - игра с ЦСКА.

    28.09.2025

  • Sergio 666

    Мертвее спортсменов чем из НН не видел пока.

    28.09.2025

  • Алехандрохорс

    Интересно, что в двух последних матчах, кроме Спартака по две победы одержали Ахмат, Динамо, Зенит и ЦСКА. Одну -Локомотив. У остальных 10 клубов лиги Ноль побед.

    28.09.2025

  • Spartak-Online

    Всех с победой . В целом нормально на фоне НН. Не присутствие Станковича на скамейке благоприятно влияет на команду . Тихо , спокойно ,без истерик.

    28.09.2025

  • Врн36

    Спартаковцев с заслуженной победой. Вот уж действительно легко, на классе, без особого напряга

    28.09.2025

  • Футболист Сапогов

    Спартачей с победой)) А борьба обостряется и это прекрасно!

    28.09.2025

  • NGE

    Согласен = матч с конями многое прояснить. Вперёд, Спартак!

    28.09.2025

  • GeoMaS

    Станку давали пять матчей на исправление. А исправлял Сакич.

    28.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    как бы после след матча не выключились

    28.09.2025

  • NGE

    Промежуточный итог: 5 место, 3 очка от первого, но из этих трёх - минимум два личная заслуга Карася в матче с Балтикой. Хотя Локо тоже может жаловаться на Карася;) А вот коням и быкам судьи скорее помогают.

    28.09.2025

  • Питерский пёс

    Всех с победой, ожидаемо, даже Максименко ловил, а не отбивал

    28.09.2025

  • инок

    Спартак и его болел поздравляю с уверенной победой!

    28.09.2025

  • Иван

    очень не нравится как мы атаки начинаем. пока защитники 10 передач друг другу не отдадут, вперед не играют даже. медленно очень. с победой

    28.09.2025

  • Неприкрытый Писярев

    С победой Уганда очень вовремя оживает

    28.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Спартачи включились в чемпионскую гонку!!

    28.09.2025

  • GeoMaS

    Как говорится, за явным, но в Спартаке нельзя быть уверенным ни при 1:0, ни при 2:0, только при 3:0 можно еще как то перевести дух.

    28.09.2025

  • Evgen

    Отлично! с победой Спартак!

    28.09.2025

  • the gathering !

    Нижний Новгород слишком дохлый, чтоб в РПЛ играть

    28.09.2025

  • футбол это спорт

    На редкость бессодержательная хаотичная игра с разгромным счетом. В кои-то веки Спартак не пропустил, но это больше заслуга нижегородцев. 1 сентября у них будет шанс отыграться в Кубке. И это полностью зависит от Спартака, как весь его необъяснимо извилистый путь.

    28.09.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    С победой, Спартак!!!

    28.09.2025

  • Адекватный спартач

    Хорошая разминка перед дерби. Всех КБ с победой!

    28.09.2025

  • Jean4

    Наверное, первая победа на классе в этом розыгрыше РПЛ от Спартака. Пришлось ждать аж 10 туров! К 11-му туру, если смотреть на первые пять команд, таблица приобрела привычные очертания. Не смотря на 3-х очковое отставание от 1-го места, считаю, что этот состав Спартака способен на большее. В следующем туре увидим, на что будет претендовать эта команда Станковича.

    28.09.2025

  • NGE

    Хорошая разминка перед дерби! Коням пришлось гораздо труднее, Талалаев их всех своими слюнями заплевал;) Смешно, что через 3 дня снова играть с Нижним на Кубок - не расслабляться!

    28.09.2025

    • «Спартак» — «Пари НН»: Жедсон оформил дубль и довел счет до разгромного

    РПЛ, результаты 10-го тура: «Спартак» разгромил «Пари НН», ЦСКА обыграл «Балтику» и другие матчи
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

