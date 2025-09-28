«Спартак» разгромил «Пари НН», Жедсон оформил дубль

«Спартак» на своем поле обыграл «Пари НН» в матче 10-го тура РПЛ — 3:0.

Дубль у красно-белых оформил Жедсон Фернандеш. Португалец отличился на 36-й и 64-й минутах. Еще один мяч на 10-й минуте забил Манфред Угальде.

«Спартак» (18 очков) обошел «Балтику» и поднялся на пятое место в РПЛ. «Пари НН» (6) остается предпоследним в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, а «Пари НН» в гостях встретится с «Сочи». Оба матча пройдут 5 октября.