Мексика переиграла Эквадор в 1/16 финала чемпионата мира

Сборная Мексики выиграла у Эквадора в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 2:0. Игра прошла на стадионе «Ацтека» в Мехико (Мексика).

Все голы в этой встрече были забиты в первом тайме. Мексиканский нападающий Хулиан Киньонес на 22-й минуте открыл счет, а на 31-й — форвард Рауль Хименес удвоил преимущество мексиканцев.

В концовке второго тайма эквадорцы остались в меньшинстве, так как защитник Пьеро Энкапье прикрыл рот рукой, когда говорил что-то мексиканскому игроку. После просмотра повтора эпизода словенский арбитр Славко Винчич удалил эквадорского защитника.

Мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой и отыграл всю встречу. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес остался в запасе.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Мексика сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго, который пройдет 1 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.