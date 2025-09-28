Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

28 сентября, 21:30

ЦСКА вышел на первое место: таблица РПЛ после 10-го тура

Иван Обляков и Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

26-28 сентября прошли матчи 10-го тура чемпионата России-2025/26.

ЦСКА после победы над «Балтикой» (1:0) набрал 21 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Второе место занимает «Локомотив» с 20 очками. «Краснодар» — третий с таким же количеством очков. «Зенит» занимает четвертую строчку (19 очков), «Спартак» — пятый (18).

РПЛ: результаты всех матчей 10-го тура

В 11-м туре встречаются: 4 октября (суббота) «Акрон» — «Зенит» (13.00 мск), «Рубин» — «Крылья Советов» (15.15), «Краснодар» — «Ахмат» (17.30), «Динамо» — «Локомотив» (19.45);

5 октября (воскресенье) «Оренбург» — «Ростов» (12.00), «Сочи» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Спартак» (16.30), «Балтика» — «Динамо» Мх (19.00).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
Читайте также
Бывшего игрока КХЛ Каралахти задержали в Финляндии
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Анкалаев и Перейра проведут титульный бой-реванш на турнире UFC 320
Путин выступил на заседании клуба «Валдай». Главное
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Обеспеченный китаец добровольно отказался от роскоши и тратит $14 в месяц
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 10-й тур: «Ростов» — «Краснодар», ЦСКА — «Балтика» и другие матчи
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Saiga-спринтер

    Фрисыч, дилетантам не долетающим да ямки, не дано ведать, что личные встречи в нормальной турнирной таблице учитываются только когда команды сыграли между собой оба календарных матча чемпионата. В текущей таблице преимущество по разнице мячей. Это знают все второкурсники ИФК при изучении предмета "Организация и проведение соревнований". Дилетантам из РФС, всей дилетенской массовочке и, тем паче, некогда спортивной газетенке, не дано знать на уровне 2 курса Института Физкультуры.

    29.09.2025

  • Фирсыч

    В личной встрече Локо обыграл Краснодар.

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Лидер будет прежний. ЦСКА играет в 11 туре с командой ниже по уровню, чем Кёниг.

    29.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Великий Центральный Спортивный Клуб Армии всегда должен быть только первым! От сибирской тайги до британских морей Красная Армия всех сильней! Уйдут все печали, отступит тоска, ведь к золоту рвется родной ЦСКА! P,S. Турнирная табличка в некогда спортивной газетёнке левенькая. В нормальной турнирной таблице "Краснодар" выше Локо, и псевдо-тольяттинцы выше Оренбурга.

    29.09.2025

  • NickGazprom

    В следующем туре поменяютя и лидер, и расстановка команд. Что очевидно, так это подвал турнирной таблицы.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Не стану спорить. Только доминошки по-другому весной сложатся.

    28.09.2025

  • Правдобур

    Уверен что за медали будут бороться 1-4 + Динамо.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Тройка по весне будет не такой, как в прошлом чемпе. А за чемпионство можно будет разговаривать после 20-го тура.

    28.09.2025

  • Правдобур

    Почему вряд ли? В РПЛ возможно все! Даже для Мяса, если их будут судить их родные Левников, Иванов, Карасев!

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это вряд ли. Но ракурс - красивый, согласен.)

    28.09.2025

  • Правдобур

    Красивая таблица. Надеюсь такая останется до конца Чемпа! ЦВБП!!!

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Молодцы коняши. Полидировать на дистанции - это всегда бодрит.)

    28.09.2025

    • РПЛ, результаты 10-го тура: «Спартак» разгромил «Пари НН», ЦСКА обыграл «Балтику» и другие матчи

    «Спартак» — «Пари НН»: видео голов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости