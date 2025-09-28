ЦСКА вышел на первое место: таблица РПЛ после 10-го тура

26-28 сентября прошли матчи 10-го тура чемпионата России-2025/26.

ЦСКА после победы над «Балтикой» (1:0) набрал 21 очко и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Второе место занимает «Локомотив» с 20 очками. «Краснодар» — третий с таким же количеством очков. «Зенит» занимает четвертую строчку (19 очков), «Спартак» — пятый (18).

РПЛ: результаты всех матчей 10-го тура

В 11-м туре встречаются: 4 октября (суббота) «Акрон» — «Зенит» (13.00 мск), «Рубин» — «Крылья Советов» (15.15), «Краснодар» — «Ахмат» (17.30), «Динамо» — «Локомотив» (19.45);

5 октября (воскресенье) «Оренбург» — «Ростов» (12.00), «Сочи» — «Пари НН» (14.15), ЦСКА — «Спартак» (16.30), «Балтика» — «Динамо» Мх (19.00).