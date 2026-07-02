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Сегодня, 01:49

Бельгия благодаря голу с пенальти на 120-й минуте обыграла Сенегал в 1/16 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Юри Тилеманс (в центре) после реализованного пенальти.
Фото Getty Images

Сборная Бельгии переиграла Сенегал в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и за два дополнительных тайма по 15 минут — 3:2. Игра прошла на стадионе «Люмен Филд» в Сиэтле (США).

В основное время сенегальцев голы забили Хабиб Диарра и Исмаила Сарр. Африканская команда вела в счете 2:0, но бельгийцы в самой концовке забили два мяча и ушли от поражения — отличились Ромелу Лукаку и Юри Тилеманс.

В конце дополнительного времени в ворота сенегальцев был назначен пенальти, который реализовал Тилеманс и принес бельгийцам победу, несмотря на попытки сенегальского защитника Пате Сисса смутить игрока лежанием на одиннадцатиметровой точке.

В 1/8 финала Бельгия встретится т с победителем встречи США — Босния и Герцеговина.

Чемпионат мира. 1/16 финала.
01 июля, 23:00. Lumen Field (Сиэтл)
Бельгия
3:2
Сенегал
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