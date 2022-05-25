Стыковые матчи РПЛ, «СКА-Хабаровск» — «Химки»: смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 25 мая, в Хабаровске состоится первый матч переходного турнира РПЛ между местным СКА и «Химками». Начало игры — в 12.30 по московскому времени.

По итогам чемпионата Тинькофф РПЛ «Химки» заняли 13-е место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» стал четвертым по итогам сезона в ФНЛ.

Следить за матчем «СКА-Хабаровск» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.