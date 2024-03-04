РПЛ отреагировала на допуск стадиона «Спартака» к матчу FONBET Кубка России

Пресс-служба РПЛ выступила с заявлением после допуска домашнего стадиона «Спартака» «Лукойл Арены» к матчу FONBET Кубка России.

Красно-белые 14 марта встретятся с «Оренбургом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ. Начало — в 18.00 мск.

«Сегодня комиссия РПЛ и эксперт Российского футбольного союза провели обязательный осмотр поля, который проходит не менее чем за 10 дней до первого матча FONBET Кубка России после зимнего перерыва», — сказано в заявлении РПЛ в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Из-за этого матч «Спартак» — «Факел», назначенный на 10 марта, пройдет на стадионе «Лужники».