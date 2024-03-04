Камоцци: «Ничья с «Зенитом» — хороший результат для «Спартака»

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал ничейный результат матча 19-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» (0:0).

«Если не получается победить — важно не проиграть и забрать очки. У «Спартака» это получилось в Санкт-Петербурге. Ничья в такой ситуации — хороший результат. Но для того, чтобы занять более высокие места в таблице, бороться за чемпионство нужно сделать намного больше», — цитирует Камоцци Betonmobile.

После 19 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков. «Спартак» идет четвертым (31 очко).

9 марта петербургский клуб встретится с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск). 10 марта красно-белые сыграют с «Факелом» в Москве. Начало — в 19.00 (мск).