Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

4 марта, 19:25

«Спартак» 14 марта примет «Оренбург» на «Лукойл Арене» в FONBET Кубке России

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Спартак» примет «Оренбург» на «Лукойл Арене» в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча состоится 14 марта. Начало — в 18.00 мск.

«В результате осмотра, принимая во внимание положительную динамику восстановления травяного покрытия с учетом проводимых клубом необходимых агротехнических процедур, комиссия по допуску полей РФС приняла окончательное решение о готовности футбольного поля стадиона «Лукойл Арена» для проведения матча «Спартак» — «Оренбург», — сказано в сообщении союза.

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Из-за этого матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел», назначенный на 10 марта, пройдет на стадионе «Лужники».

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Джошуа нокаутировал Нганну на турнире в Саудовской Аравии
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
РПЛ отреагировала на допуск стадиона «Спартака» к матчу FONBET Кубка России
Карраскаль назвал «Зенит» одной из лучших команд России
Судьям увеличат гонорары за матчи FONBET Кубка России
Утверждено расписание матчей 1/4 финала FONBET Кубка России
Матч «Зенита» и «Динамо» в Кубке России не будет перенесен на февраль
Лещук выразил сомнение в переносе матча Кубка России: «Вроде «Зенит» не дал ответа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Динамо» Нгамале пропустит ответный матч Кубка России против «Зенита»

Чавес — о «Зените»: «Они сделали много приобретений. Но у нас хорошая команда, и мы будем бороться»
Новости
RSS RSS
Все новости