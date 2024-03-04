«Спартак» 14 марта примет «Оренбург» на «Лукойл Арене» в FONBET Кубке России

«Спартак» примет «Оренбург» на «Лукойл Арене» в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча состоится 14 марта. Начало — в 18.00 мск.

«В результате осмотра, принимая во внимание положительную динамику восстановления травяного покрытия с учетом проводимых клубом необходимых агротехнических процедур, комиссия по допуску полей РФС приняла окончательное решение о готовности футбольного поля стадиона «Лукойл Арена» для проведения матча «Спартак» — «Оренбург», — сказано в сообщении союза.

Ранее стало известно, что комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние футбольного поля на «Лукойл Арене». Из-за этого матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел», назначенный на 10 марта, пройдет на стадионе «Лужники».