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4 марта, 20:43

Главный тренер «Динамо» Личка: «Мне не нужен трансфер только ради трансфера»

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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых во время зимней паузы.

«Большой плюс, что никто не ушел. Мы отрабатываем взаимодействия до автоматизма. Если и делать трансфер, то должен прийти игрок, который даст хороший уровень команде и конкуренцию. Мне не нужен трансфер только ради трансфера», — приводит слова Лички Sport24.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 мск.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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