Главный тренер «Динамо» Личка: «Мне не нужен трансфер только ради трансфера»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал трансферную кампанию бело-голубых во время зимней паузы.

«Большой плюс, что никто не ушел. Мы отрабатываем взаимодействия до автоматизма. Если и делать трансфер, то должен прийти игрок, который даст хороший уровень команде и конкуренцию. Мне не нужен трансфер только ради трансфера», — приводит слова Лички Sport24.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 мск.