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РПЛ: обсуждение вопроса FAN ID отложено до августа следующего года

15:31
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Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил о внедрении системы «паспорта болельщика» в чемпионате России.

— Сейчас взята пауза до середины августа следующего года. Решается, в какую сторону мы пойдем. Этот вопрос, в принципе, решен. Вопрос в том, как он будет использоваться. Все нацелено на то, чтобы было максимально удобно. Во всяком случае, те, кто этим процессом управляет, нам скажет, когда возобновится процесс обсуждения, — сказал Мейтин журналистам (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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