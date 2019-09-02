РПЛ: обсуждение вопроса FAN ID отложено до августа следующего года

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин сообщил о внедрении системы «паспорта болельщика» в чемпионате России.

— Сейчас взята пауза до середины августа следующего года. Решается, в какую сторону мы пойдем. Этот вопрос, в принципе, решен. Вопрос в том, как он будет использоваться. Все нацелено на то, чтобы было максимально удобно. Во всяком случае, те, кто этим процессом управляет, нам скажет, когда возобновится процесс обсуждения, — сказал Мейтин журналистам (Александр Рогулев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр