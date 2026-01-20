ЦСКА объявил о прекращении аренды Лионеля Верде

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Лионеля Верде. Армейцы досрочно прекратили аренду 21-летнего аргентинца.

Московская команда арендовала игрока 30 июля 2025 года сроком до конца сезона-2025/26. Верде возвращается в «Унион» из Санта-Фе (Аргентина).

Футболист провел за ЦСКА 4 матча и не отметился результативными действиями.

После 18 туров РПЛ-2025/26 армейцы набрали 36 очков и занимают четвертое место в таблице чемпионата России.