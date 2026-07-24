РПЛ перенесла время начала матча «Оренбург» — «Ростов» из-за прогнозируемой жары

РПЛ объявила об изменении времени начала матча 1-го тура между «Оренбургом» и «Ростовом».

Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге пройдет в воскресенье, 26 июля. Начало было запланировано на 14.30 по московскому времени. Новое время старта матча — 19.30 мск.

«По решению президента РПЛ и с учетом мнения основного вещателя изменено время начала матча «Оренбург» — «Ростов» в связи с прогнозом экстремально высоких температур в Оренбурге днем 26 июля. Встреча начнется в 19.30 по московскому времени (21.30 по местному)», — говорится в заявлении лиги.

По итогам сезона-2025/26 «Ростов» с 33 очками занял 10-е место в чемпионате России. «Оренбург» с 29 очками стал 12-м.