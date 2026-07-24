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Судейство

24-летний судья РПЛ Заика назвал Кирилла Левникова своим наставником: «Топовый арбитр»

Сергей Филин

24-летний арбитр Матвей Заика, который рассудит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и станет самым молодым главным рефери высшего дивизиона чемпионата России, рассказал о своем наставнике в профессии.

«Когда я попал во Вторую лигу, у нас уже действовала программа «Прогресс», куратором которой является Николай Владиславович Левников. Мне очень повезло, что моим наставником стал его сын — Кирилл Николаевич Левников. Это топовый арбитр, один из лучших, на мой взгляд, в России. На протяжении двух с половиной лет мы с ним работали. Он всегда находил время, всегда был на связи, несмотря на футбольные разъезды и сложные матчи. Он действительно очень сильно мне помог, и я ему за это благодарен», — приводит слова Заики пресс-служба РФС.

Матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля.

Источник: РФС
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Футбол
РПЛ
Кирилл Левников
Матвей Заика
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 10
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