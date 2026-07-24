24-летний судья РПЛ Заика назвал Кирилла Левникова своим наставником: «Топовый арбитр»

24-летний арбитр Матвей Заика, который рассудит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и станет самым молодым главным рефери высшего дивизиона чемпионата России, рассказал о своем наставнике в профессии.

«Когда я попал во Вторую лигу, у нас уже действовала программа «Прогресс», куратором которой является Николай Владиславович Левников. Мне очень повезло, что моим наставником стал его сын — Кирилл Николаевич Левников. Это топовый арбитр, один из лучших, на мой взгляд, в России. На протяжении двух с половиной лет мы с ним работали. Он всегда находил время, всегда был на связи, несмотря на футбольные разъезды и сложные матчи. Он действительно очень сильно мне помог, и я ему за это благодарен», — приводит слова Заики пресс-служба РФС.

Матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля.