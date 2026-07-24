Самый молодой судья РПЛ Заика назвал три главных качества хорошего арбитра

24-летний арбитр Матвей Заика, который рассудит матч 1-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» и станет самым молодым главным рефери высшего дивизиона чемпионата России, назвал три главных качества в своей профессии.

«На первое место я бы поставил профессионализм. Наверное, это понятие вообще объединяет очень многое: подготовку, дисциплину, пунктуальность и отношение к работе. Второе — психологическая устойчивость. Судейство — непростая профессия, поэтому без сильной психологии здесь никак. И третье — любовь к профессии. Хотя, если честно, все три качества для меня одинаково важны», — приводит слова Заики пресс-служба РФС.

Матч 1-го тура РПЛ сезона-2026/27 между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» состоится 25 июля.