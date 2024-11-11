РПЛ анонсировала проведение Зимнего кубка в феврале 2025 года в Абу-Даби

РПЛ сообщила о проведении в феврале 2025 года третьего розыгрыша Зимнего кубка.

Товарищеский турнир снова пройдет в Абу-Даби (ОАЭ). Отмечается, что к постояным участникам «Спартаку» и «Ростову» присоединятся «Зенит», «Динамо», ЦСКА, а также «Краснодар», участвовавший в первом розыгрыше.

В рамках турнира планируется проведение девяти матчей вместо шести.

Победителем обоих Зимних кубков РПЛ в 2023-м и 2024-м становился «Спартак».