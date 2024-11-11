Защитник «Ахмата» Гандри не поедет со сборной Туниса на матчи отбора Кубка африканских наций

Защитник «Ахмата» Надер Гандри не поедет со сборной Туниса на матчи отборочного турнира Кубка африканских наций, сообщает пресс-служба грозненцев.

Сообщается, что это решение принято из-за задержки авиарейсов, которая помешала 29-летнему футболисту вовремя присоединиться к национальной команде в ЮАР.

Сборная Туниса 14 ноября сыграет с Мадагаскаром, а 18 ноября встретится с Гамбией.