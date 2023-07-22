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Сегодня, 18:30

«Ахмат» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Бернард Бериша.
Бернард Бериша.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

22 июля в Грозном «Ахмат» примет «Крылья Советов» в матче 1-го тура сезона-2023/24 чемпионата России по футболу. Игра начнется в 20.00 мск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию с формальными событиями матча «Ахмат» — «Крылья Советов». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Михаил Моссаковский и Адам Ахмадов прокомментируют встречу.

В прошлом сезоне команда Сергея Ташуева заняла пятое место с 50 очками в турнирной таблице РПЛ. Самарцы стали 12-ми с 32 баллами.

РПЛ: расписание матчей и где смотреть игры 1 тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
22 июл, 20:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Крылья Советов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
4
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
5
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
15
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 1 : 3
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 2 : 1
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 0 : 2
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Жуан Батчи

Жуан Батчи

Краснодар

 1
П
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
Вячеслав Караваев

Вячеслав Караваев

Зенит

 1
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
Адольфо Гайч

Адольфо Гайч

ЦСКА

 1 0 1
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