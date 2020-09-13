В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ.

Следить за матчем «Ротор» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Краснодар»