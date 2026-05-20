«Ротор» — «Акрон»: онлайн-трансляция переходного матча РПЛ и ФНЛ

«Ротор» и «Акрон» сыграют в переходном матче 20 мая

«Ротор» и «Акрон» сыграют в VK Видео Переходном матче в среду, 20 мая. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

20 мая, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Ротор» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию эксклюзивно покажут на платформе VK Видео.

«Ротор» — «Акрон»: прямая трансляция стыкового матча (видео онлайн)

Ответная встреча состоится 23 мая в Самаре.

«Ротор» набрал 56 очков и финишировал на четвертой строчке в Первой лиге. «Акрон» с 27 очками занял 13-е место в чемпионате России сезона-2025/2026.