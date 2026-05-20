«Урал» — «Динамо» Махачкала: махачкалинцы открыли счет на 5-й минуте

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в VK Видео переходном матче за право играть в РПЛ против «Урала» — 1:0. Встреча проходит в Екатеринбурге.

Счет на 5-й минуте встречи открыл нападающий гостей Миро, который добил мяч головой после удара Мехди Мубарика в перекладину. Голкипер хозяев Александр Селихов отбил удар и поймал мяч на линии ворот. Главный арбитр Антон Фролов засчитал гол после сигнала от помощника и подтвердил свое решение после переговоров с ВАР Иваном Абросимовым.

Видео гола в матче «Урал» — «Динамо» (Махачкала) доступно на платформе VK Видео.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.