«Урал» — «Динамо» Махачкала: махачкалинцы ведут в счете после первого тайма

Махачкалинское «Динамо» ведет в счете после первого тайма VK Видео переходного матча за право играть в РПЛ против «Урала» — 1:0. Встреча проходит в Екатеринбурге.

Единственный гол в первой половине игры забил нападающий махачкалинцев Миро на 5-й минуте.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.