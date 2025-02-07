«Ростов» — «Зенит»: видео голов

«Ростов» проиграл «Зениту» (1:2) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Полузащитник питерцев Ильзат Ахметов принял мяч в штрафной и ударом головой перебросил мяч через вратаря ростовчан Рустама Ятимова.

В концовке встречи отличились форвард «Зенита» Лусиано Гонду, точно пробивший с линии штрафной, и 17-летний защитник «Ростова» Максим Радченко, замкнувший навес с фланга.

32-я минута. Ахметов — 0:1

85-я минута. Лусиано — 0:2

89-я минута. Радченко — 1:2