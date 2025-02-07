Ливай Гарсия из АЕКа перешел в «Спартак»

«Спартак» подписал нападающего АЕКа Ливая Гарсию, сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 27-летним форвардом сборной Тринидада и Тобаго рассчитан на 3,5 года.

«Приветствуем Ливая и желаем ему добиться больших успехов в «Спартаке»!» — говорится в заявлении московского клуба.

Отмечается, что Гарсия уже присоединился к «Спартаку» на сборе в ОАЭ. Он будет выступать за красно-белых под 11-м номером.

Футболист играл за АЕК с 2020 года. В этом сезоне в 20 матчах во всех турнирах он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Вместе с АЕКом форвард стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны в сезоне-2022/23.