11 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ — «Ростов» сыграет с «Уралом». Матч пройдет на стадионе «Ростов-Арена» и начнется в 19.00.

«Ростов» находится на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ: в этом сезоне «жёлто-синие» из 17 игр победили только в четырёх, проиграли в семи, сыграли вничью шесть раз.

«Урал» занимает 14-е место в таблице. На его счету три победы, семь поражений и семь ничьих.

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