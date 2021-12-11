Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский отреагировал на смерть болельщика после матча с «Рубином»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) прокомментировал смерть болельщика самарцев ов время встречи.

«Нам только что сообщили эту трагическую новость, — отметил Зиньковский. — Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, на сколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом Антоном Ивановым.

Напомним, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.