Футболист «Крыльев Советов» Зиньковский отреагировал на смерть болельщика после матча с «Рубином»
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0) прокомментировал смерть болельщика самарцев ов время встречи.
«Нам только что сообщили эту трагическую новость, — отметил Зиньковский. — Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека. Это очень страшный случай. И, на сколько я знаю, он не первый такой уже. Недавно в чемпионате Англии произошел подобный ужасный случай», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом Антоном Ивановым.
Напомним, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно у болельщика произошла внезапная остановка сердца.
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