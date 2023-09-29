«Ростов» — «Урал»: ошибочно назначен пенальти в ворота гостей

На 31-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ростов» — «Урал» арбитр Роман Галимов после вмешательства ВАР Алексея Амелина и просмотра видеозаписи ошибочно назначил пенальти в ворота гостей.

В том моменте контакту мяча с рукой Кики предшествовал фол Хорена Байрамяна, который толкнул соперника в спину.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.