«Ростов» — «Урал»: гости ведут с минимальным счетом по итогам первого тайма

«Урал» на выезде обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 10-го тура РПЛ — 2:1.

У гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев — на 4-й и 17-й минутах матча.

Хозяева отыграли один мяч на 33-й минуте, благодаря реализованному пенальти в исполнении Максима Осипенко.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.