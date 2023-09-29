«Ростов» — «Урал»: гости ведут с минимальным счетом по итогам первого тайма
«Урал» на выезде обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 10-го тура РПЛ — 2:1.
У гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев — на 4-й и 17-й минутах матча.
Хозяева отыграли один мяч на 33-й минуте, благодаря реализованному пенальти в исполнении Максима Осипенко.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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|
2
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|9
|5
|3
|1
|21-12
|18
|
3
|Зенит
|9
|5
|2
|2
|19-8
|17
|
4
|Спартак
|9
|5
|1
|3
|14-12
|16
|
5
|Динамо
|9
|4
|3
|2
|16-14
|15
|
6
|Локомотив
|9
|4
|3
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|15-14
|15
|
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|2
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|
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|9
|4
|2
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9
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|9
|3
|4
|2
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|
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|
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|9
|
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|9
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|2
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|
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|9
|2
|1
|6
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|7
|
15
|Сочи
|9
|2
|0
|7
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|6
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16
|Факел
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|29.09
|19:00
|
Ростов – Урал
|- : -
|30.09
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|30.09
|14:45
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|30.09
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|30.09
|19:00
|
ЦСКА – Балтика
|- : -
|1.10
|14:00
|
Факел – Сочи
|- : -
|1.10
|16:30
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|1.10
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|8
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|7
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1
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