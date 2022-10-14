«Урал» на выезде обыграл «Ростов» и одержал третью победу подряд в РПЛ

«Урал» на выезде обыграл «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1.

Счет в матче на 17-й минуте открыл игрок гостей Лазар Ранджелович. Затем на 25-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар в пользу гостей. Игрок «Урала» Егор Филипенко в своей штрафной наступил Николаю Комличенко на ногу. Роман Тугарев реализовал пенальти, сравняв счет.

Итоговый счет в матче установил на 71-й минуте игрок «Урала» Рай Влут. Отметим, что он вышел на поле на 69-й минуте, заменив Александра Юшина. Также для 27-летнего игрока это первый гол в составе «Урала».

В конце матча на 90+5-й минуте защитник гостей Мингиян Бевеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Урал» набрал 13 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на втором месте (25 очков).