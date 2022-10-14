«Ростов» — «Урал»: гости остались в меньшинстве в концовке

«Ростов» принимает «Урал» в матче 13-го тура РПЛ.

На 90+5-й минуте матча полузащитник гостей Мингиян Бевеев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Счет 2:1 в пользу гостей.